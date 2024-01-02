Анна Саліванчук замилувала рідкісним фото з мамою та синами-красенями

Українська акторка Анна Саліванчук похизувалася новими атмосферними світлинами з родиною на тлі ялинки.

Напередодні зимових свят знаменитість влаштувала фотосесію, щоб залишити на згадку цінні моменти. І днями вона поділилася результатами з шанувальниками у своєму Instagram.

Так, зірка у кадрі постала в однакових образах зі своїми синами. Анна з 8-річним Глібом і 3-річним Микитою одягли однакові блакитні сорочки з принтом і багряні метелики. Родина на тлі новорічної ялинки, прикрас і подарунків щасливо попозувала в обіймах і цілунках.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також до атмосферної фотосесії приєдналася і мама артистки. Свій образ жінка доповнила стильними окулярами. Усміхнені всі разом вони постали в ніжних обіймах.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Своєю чергою у коментарях шанувальники Анни взялися вітати її зі святом і залишили купу побажань на цей рік.

"Усім привіт у новому році! Вірте, люди, у дива", – написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук чесно відповіла, чому її чоловік народний депутат Олександр Божков не пішов воювати на фронт.

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