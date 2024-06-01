Анна Саліванчук замилувала рідкісними кадрами з 94-річною бабусею та привітала її зі святом

Українська акторка Анна Саліванчук привітала бабусю Анну з днем народження.

Сьогодні, 1 червня, бабусі зірки виповнилося 94 роки. Як зізнається Анна, її назвали саме на честь рідної людини. Також акторка поділилася, що попри поважний вік бабуся Анна веде активний спосіб життя. Зокрема, показала, як вони разом ліпили пельмені та вареники. І додала, що пишається іменинницею, її бадьорістю та досягненнями. Саліванчук зазначила, що бабуся – взірець для неї, бо попри пережиті дві війни та Голодомор вона знаходить у собі сили жити далі.

Анна Саліванчук з бабусею / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з бабусею / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"1 червня у моєї неймовірної бабусі Анни, в честь якої мене назвали, День народження. Бабусю, тобі сьогодні 94 роки, і ти далі при пам'яті та силі залишаєшся розумною, доброю, бадьорою людиною, яка спокійно зранку наліпить 100 вареників чи пельменів. Ти прекрасна, обожнюю тебе. Ти людина, яка в 90 років згодилась на вакцину від корони. Про тебе писали газети, про тебе треба писати книжки. Ти все життя пропрацювала вчителькою, тебе обожнюють всі твої учні, діти, онуки і правнуки. Ти приклад для всіх нас. І я точно впевнена, що ти пережила дві війни, Голодомор і цю війну переживеш. Многая літа. Люблю тебе сильно, мій приклад", - замилувала вітаннями акторка.

Анна Саліванчук з бабусею / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з бабусею / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зізналася, що її довело до сліз на останньому шкільному дзвонику сина Гліба.

Читайте також: