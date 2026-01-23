ТСН у соціальних мережах

Анна Саліванчук здивувала зізнанням про майбутній шлюб і народження дітей: "Я знаю, що вийду заміж"

Акторка зізналася, які критерії у чоловіках її приваблюють і що може відштовхнути.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук після розлучення відверто поділилася роздумами про особисте життя та якого обранця бачить поруч.

Зірка одразу наголосила, що не планує активно шукати нові стосунки — ініціатива, за її словами, має йти від чоловіка. Анна переконана, що через її медійність вся інформація про неї — у відкритому доступі, тож зацікавлений чоловік легко знайде спосіб проявити себе.

«Не хочу шукати. Вони мене мають шукати. Про мене все є. Якщо людина зацікавиться Анною Саліванчук, то подивиться, де у мене вистава й приходить з квітами — все, я на вечерю пішла з тобою й ми почали спілкуватися. Я про це думала: я або на знімальному майданчику, або на дитячому майданчику. Це факт. Але я й багато часу проводжу в спортзалі, де купа чоловіків», — поділилася Анна в інтерв’ю «ПВМ шоу».

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Говорячи про критерії вибору партнера, Саліванчук зізнається, що вік для неї не має жодного значення. Набагато важливішими є енергетика людини та її ставлення до родини.

«Мені байдуже (на вік — прим. ред.). Головне, щоб підійшла його енергетика й сімейні цінності. Він має любити свою маму й тата, бо якщо ні — не дивлюсь на таких. Якщо людина вважає, якщо у жінки є двоє дітей і це „прицеп“, то така людина мені не потрібна. Бо діти — це не „прицеп“», — наголосила зірка.

Крім того, акторка зазначає, що не бачить проблеми, якщо у її майбутнього обранця вже будуть діти. За потреби вона готова брати активну участь у їхньому вихованні. До того ж Саліванчук не приховує власних амбітних планів. Вона мріє про велику родину й зізнається, що готова стати мамою п’ятьох дітей, попри всі вікові стереотипи. Ба більше, внутрішньою інтуїцією відчуває, що так і станеться.

«Я дуже хочу й знаю, що народжу. Що таке 40 років? Я й у 49 можу народити! Я знаю, що вийду заміж. Я знаю, що народжу дівчат. Зараз я замислилася, що треба заморозити (яйцеклітини — прим. ред.). Через два-три роки мене запросять на інтерв’ю й я буду вагітною та заміжньою. Просто я не спішу й хочу, щоб він сам знайшовся», — заінтригувала Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно Анна Салівачнук розсекретила «червоні прапорці», через які вона розлучилася з ексчоловіком Олександром Божковим.

