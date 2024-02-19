Анна Саліванчук зізналась, в чому обмежує синів: "Сподіваюся, вони зрозуміють, коли виростуть"

Українська акторка Анна Саліванчук зізналась, в чому обмежує своїх синів – Микиту та Гліба.

Артистка поділилася в Instagram, що нині забороняє користуватися дітям гаджетами. Хоч електронними пристроями сини акторки у будні дні вкрай рідко граються, однак у вихідні Анна дозволяла їм більше. Та, як зізналась знаменитість, з цим почалися проблеми, тож доводиться зі складнощами забирати у дітей гаджети.

Анна Саліванчук із синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Чим більше ми даємо своїм дітям, тим більше вони не цінують. Особливо гаджети - вони зло. І хоча зазвичай в день в мене максимум дві години, на щастя, в школі та садочку вони до 17:00, потім гуртки і навчальні дні, а на відпочинку чи у вихідні дозволяємо їм трохи більше, щоб самій відпочити і щоб вони були щасливі, але потім коли забираєш гаджет - це стрес, мама погана, якщо не даю айпад. І в мене вже декілька пунктів присутні, на жаль", - поділилася артистка.

За словами Анни Саліванчук, нині її синам заборонено користуватися гаджетами. Акторка розуміє, що так їй самій буде складніше, однак вона це робить задля блага дітей і сподівається, що вони її зрозуміють.

Анна Саліванчук із синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Зараз у моїх дітей аскеза від гаджетів. Так, мені буде важче, але ми це робимо тільки для них, я сподіваюся, вони це зрозуміють, коли виростуть", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук разом із синами насолоджувалася відпочинком в Карпатах. Акторка показувала, як минала її відпустка та як каталася на екстремальному атракціоні.

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