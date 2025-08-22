Анна Саліванчук зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком-нардепом після розлучення

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком, нардепом Олександром Божковим, і чи спілкується з ним.

Знаменитість вже як понад два роки розлучена. Тим не менш, із колишнім партнером артистку пов'язують двоє спільних синів – 9-річний Гліб та 4-річний Микита. Утім, як зізнається Анна Саліванчук в Instagram-stories, вона виховує дітей самостійно. За словами артистки, між ними з колишнім чоловіком немає жодного спілкування, і навіть дружніх стосунків вони не підтримують. Артистка натякнула, що саме Божков є ініціатором цього.

"Я два роки розлучена. Я сама виховую дітей. Із колишнім стосунки – не підтримує він зі мною, не хоче дружити", - прокоментувала артистка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, Анна Саліванчук та Олександр Божков розійшлися в травні 2023 року, хоча оголосили це лише 2024-го. Акторка говорила, що одна з причин розриву – неправильно розставлені пріоритети в сім'ї. Пара намагалася врятувати шлюб, але врешті розлучилася.

