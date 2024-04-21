Анна Саліванчук зізналась, як болісно переживає розлучення і чому не хоче спілкуватися з колишнім

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук розповіла, як болісно переживає розлучення із чоловіком-нардепом Олександром Божковим та як вони спілкуються після розриву.

На шоу "Ближче до зірок" артистка зізналась, що нині переживає тяжкий період у житті. Хоч знаменитість розлучилася з чоловіком вже майже рік тому, однак їй досі боляче. Анні Саліванчук також поки що тяжко дається спілкування з колишнім. Всі питання, що стосуються дітей, експодружжя обговорює в листуванні.

Анна Саліванчук із колишнім чоловіком та сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мені зараз не хочеться спілкуватися. Коли у нас є це спілкування, воно мені робить боляче, я ще не готова. Я прошу, щоб це було в листуванні. Ми спілкуємо трохи, але я поки хочу, щоб цього взагалі не було. Я кажу: "Дай мені час", - розповіла Анна.

Тим не менш, попри розлучення батьків, діти чудово спілкуються з батьком. Сини часто телефонують тату, розмовляють із ними через відеозв'язок та разом проводять час.

"Вони дружать з татом, спілкуються, телефонують по відео", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук із синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук також зізналась, що після розлучення поки не знайшла свою другу половинку. Утім, артистка вже знає, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. Хоч зовнішність для знаменитості не головне, але вона полюбляє накачаних. Також майбутній коханий Анни має бути розумним та заробляти більше, аніж вона. За словами Саліванчук, так її обранець не буде почуватися дискомфортно поруч із нею.

"Мені завжди був важливий розум. Розум – це найкращий звабник жінок. Зараз я стаю дорослішою, мені подобаються накачані чоловіки. Раніше я на це взагалі не звертала уваги. Але це взагалі не важливо, яка зовнішність, який зріст. Головне, щоб це було кохання. Мені потрібна досвідчена людина, з матеріальним статком. Я вважаю, що чоловік не може заробляти менше, ніж жінка, і це нормально", - додала артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, Анна Саліванчук та Олександр Божков прожили у шлюбі вісім років. Вони виховують двох дітей – Гліба та Микиту. У березні цього року артистка оголосила, що розлучилася з чоловіком. Подружжя розірвало стосунки ще в травні минулого року.

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