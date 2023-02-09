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Анна Саліванчук зізналась, як заробляє під час війни та скільки коштів переказала на благодійність

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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697
Час на прочитання
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Анна Саліванчук зізналась, як заробляє під час війни та скільки коштів переказала на благодійність

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитість зізналась, що у них з чоловіком спільний бюджет.

Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, як змінився її заробіток під час війни та скільки власних коштів вона переказала на благодійність.

Як зізналась знаменитість, у них з чоловіком спільний бюджет. Нині вони живуть на його кошти, адже сама Анна не заробляє. Зокрема, знімань кінокартин немає, за рекламу в Instagram зірка коштів не бере, а просить замовників переказувати гроші на благодійність.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У нас завжди був спільний бюджет. Зараз він теж спільний, але я зараз нічого не заробляю. Ці копійки, які я заробляю, я доначу. Максимум, що я можу, це по-бартеру себе одягнути. Я все беру донатами, я не беру грошима. Я собі не дозволяю зараз це робити, бо війна. Мені головне, щоб війна закінчилася, я хочу все донатити. Коли мене питають там про якісь грошові, я кажу, щоб донатили. Ось у мене є фонди дитячі, яким я допомагаю, якщо ви хочете допомогти, надсилайте мені скрин, що ви це зробили. У мене зараз 4-5 тисяч гривень 3-4 stories. Ці всі гроші я донатю", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Анна розповіла, що свої кошти теж переказує на благодійність. Загалом, за майже рік повномасштабної війни Саліванчук задонатила 100 тисяч гривень. Однак, акторка теж допомагає й благодійним фондам збирати кошти.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Максимально за одну суму – 5 тисяч гривень. Конкретно від мене, з моєї картки – 100 тисяч гривень", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше інший актор Тарас Цимбалюк теж розповідав, як змінився його заробіток під час війни. Зокрема, до 24 лютого минулого року в артиста було чимало роботи і гонорар за один знімальний день становив від 15 до 70 тисяч гривень.

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Дата публікації
Перегляди
697
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