Анна Саліванчук зізналась, як заробляє під час війни та скільки коштів переказала на благодійність

Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, як змінився її заробіток під час війни та скільки власних коштів вона переказала на благодійність.

Як зізналась знаменитість, у них з чоловіком спільний бюджет. Нині вони живуть на його кошти, адже сама Анна не заробляє. Зокрема, знімань кінокартин немає, за рекламу в Instagram зірка коштів не бере, а просить замовників переказувати гроші на благодійність.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У нас завжди був спільний бюджет. Зараз він теж спільний, але я зараз нічого не заробляю. Ці копійки, які я заробляю, я доначу. Максимум, що я можу, це по-бартеру себе одягнути. Я все беру донатами, я не беру грошима. Я собі не дозволяю зараз це робити, бо війна. Мені головне, щоб війна закінчилася, я хочу все донатити. Коли мене питають там про якісь грошові, я кажу, щоб донатили. Ось у мене є фонди дитячі, яким я допомагаю, якщо ви хочете допомогти, надсилайте мені скрин, що ви це зробили. У мене зараз 4-5 тисяч гривень 3-4 stories. Ці всі гроші я донатю", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Анна розповіла, що свої кошти теж переказує на благодійність. Загалом, за майже рік повномасштабної війни Саліванчук задонатила 100 тисяч гривень. Однак, акторка теж допомагає й благодійним фондам збирати кошти.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Максимально за одну суму – 5 тисяч гривень. Конкретно від мене, з моєї картки – 100 тисяч гривень", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше інший актор Тарас Цимбалюк теж розповідав, як змінився його заробіток під час війни. Зокрема, до 24 лютого минулого року в артиста було чимало роботи і гонорар за один знімальний день становив від 15 до 70 тисяч гривень.

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