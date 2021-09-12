Анна Саліванчук зізналася, що вколює ботокс : "Я роблю це від 25 років"

Анна Саліванчук зізналася, що вколює ботокс : "Я роблю це від 25 років"

Також зірка планує собі зробити пластику грудей.

Зірка комедії "Свінгери", українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно розповіла, як втратила зір, розповіла про догляд за собою.

Так, у програмі "Світське життя" 36-річна артистка зізналася, що вже 11 років робить уколи ботоксу. Зірка ще від 25 років вдається до цієї процедури. Це допомагає їй якнайдовше зберегти молодість.

"Я кажу ботоксу "так". Вже 11 років я його вколюю. Робила перерву лише тоді, коли народжувала та годувала дітей", - відверто розповіла Анна.

Окрім цього артистка зізналася, що наважилася собі зробити підтяжку грудей. І найближчим часом вона піде до операційної.

"Хочу, щоб в мене груди завжди гарно стояли", - коротко й зрозуміло сказала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зачарувала красою своїх синів. Знаменитість показала світлини з сімейного фотосету.

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