Анна Саліванчук зізналася, що їй приносить гроші, крім гри в театрі: "Є два клієнти"

Артистка розповіла про свої доходи під час війни.

Українська акторка Анна Саліванчук висловилася про заробітки під час війни.

Так, акторка стала героїнею спеціальної рубрики від проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ. Завдяки б'юті-гуру Єгору Андрюшину зірка перевтілилася в палку брюнетку. У розмові з епатажним стилістом вона зізналася, що працює не лише в театрі, а й сімейним психологом.

У жовтні минулого року Анна Саліванчук закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю психологія та здобула ступінь магістра. Як з’ясувалося, у такий спосіб зірка намагалася врятувати власний шлюб, але нові знання лише підштовхнули її до розлучення.

"Під час війни, коли були закриті всі театри і коли взагалі не знімали кіно, я вирішила вступити в Інститут післядипломної освіти Шевченка на сімейну психологію, щоб врятувати шлюб. Коли я почала навчатися, зрозуміла, що треба рятувати саму себе, і розлучилася", – поділилася Анна Саліванчук.

Анна Саліванчук

Під час перевтілення акторка зізналася, що не лише дипломований, а й практикуючий сімейний психолог. Служіння в театрі, знімання в кіно, гастролі та блогерство вона вправно поєднує з консультаціями.

"У мене є два клієнти, яким я допомагаю. Але поки моя основна професія усім потрібна", – похвалилася Анна Саліванчук і підкреслила, що йти зі сцени заради психології наразі не готова.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розкрила подробиці розлучення з чоловіком-нардепом Олександром Божковим після восьми років шлюбу.

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