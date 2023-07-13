Анна Саліванчук знялася без білизни та розсекретила свою вагу: "Їм все, що хочу"

Також артистка розсекретила, як тримає свою фігуру у тонусі.
Українська акторка Анна Саліванчук приголомшила пікантними кадрами, де вона без спідньої білизни постала у сукні-сіточці з паєтками.
Відвертими знімками артистка поділилася в Instagram. Чимало прихильників відмітили, що в Анни неймовірно струнка фігура. Тож знаменитість засипали запитаннями, аби та розсекретила свою вагу.
Анна Саліванчук не стала приховувати та зізналась, що нині важить 59 кіло. Однак ще місяць тому вага зірки була більшою. За словами акторки, вона дотримувалася правильного харчування і це дало свій результат. Анна схудла на шість кілограмів.
"Зараз я важу 59 кг. Вага була 63-65 кг. Зараз їм все, що хочу, але трішки. А місяць дотримувалася правильного харчування і скинула 6 кг", - зазначила Анна.
Також акторка розсекретила, що тримає фігуру у тонусі завдяки спорту, яким займається п'ять разів на тиждень. Утім знаменитість переконана, що до ідеалу їй ще далеко.
"Мені до ідеалу ще далеко, але треба багато працювати, а я люблю смачно поїсти, але тренуюсь п'ять разів на тиждень", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу. За пів року знаменитість феноменально схудла на 10 кіло.
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