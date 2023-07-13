Анна Саліванчук знялася без білизни та розсекретила свою вагу: "Їм все, що хочу"

Також артистка розсекретила, як тримає свою фігуру у тонусі.

Українська акторка Анна Саліванчук приголомшила пікантними кадрами, де вона без спідньої білизни постала у сукні-сіточці з паєтками.

Відвертими знімками артистка поділилася в Instagram. Чимало прихильників відмітили, що в Анни неймовірно струнка фігура. Тож знаменитість засипали запитаннями, аби та розсекретила свою вагу.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук не стала приховувати та зізналась, що нині важить 59 кіло. Однак ще місяць тому вага зірки була більшою. За словами акторки, вона дотримувалася правильного харчування і це дало свій результат. Анна схудла на шість кілограмів.

"Зараз я важу 59 кг. Вага була 63-65 кг. Зараз їм все, що хочу, але трішки. А місяць дотримувалася правильного харчування і скинула 6 кг", - зазначила Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також акторка розсекретила, що тримає фігуру у тонусі завдяки спорту, яким займається п'ять разів на тиждень. Утім знаменитість переконана, що до ідеалу їй ще далеко.

"Мені до ідеалу ще далеко, але треба багато працювати, а я люблю смачно поїсти, але тренуюсь п'ять разів на тиждень", - зазначила артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно блогерка Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу. За пів року знаменитість феноменально схудла на 10 кіло.

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