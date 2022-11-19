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Анна Саліванчук знялася топлес та повідомила, що пішла вчитися на психолога

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Анна Саліванчук знялася топлес та повідомила, що пішла вчитися на психолога

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка дарма часу не витрачає.

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками, що пішла вчитися на психолога.

На сторінці в Instagram зірка стрічки "Одного разу під Полтавою" розповіла, що здала іспит та стала студенткою інституту післядипломної роботи, факультет сімейна психологія.

"Так, я здала іспит! Сама, абсолютно сама, без допомоги, без списування. Прохідний бал був 100 – я набрала 106, це значить на 53 запитання я відповіла вірно. Якщо чесно, я так перенервувала, що думала вже не здам. Пам'ятайте – ніколи не пізно вчитись і ніхто ніколи вас не навчить, лише ви самі можете навчитись! " – зазначила Саліванчук.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Свій пост зірка підкріпила спокусливими знімками, на яких позує у костюмі без спіднього, а також постала топлес.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також, на думку Саліванчук, саме зараз найкращий час навчатися:

"І зараз найкращий час для навчання! Кіно ніхто не знімає. Використайте цей час з користю, не сидіть вдома плачучи, що не має світла, води, якщо є де жити то і при свічках можна читати", - сказала артистка.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук поділилася, що була жертвою булінгу у школі. А все через те, що майбутня зірка полюбляла відверте вбрання та яскравий макіяж.

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Дата публікації
Перегляди
639
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