ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
1 хв

Анна Саліванчук зустрілася з татом у рідній Шепетівці й показала свою кімнату: "Не була вже 10 років"

Акторка навідалася до квартири, в якій зростала, і показала архівні фото з юності.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук показала батьківську квартиру у рідному місті.

Артистка у фотоблогу розповіла, що народилася та виросла у Шепетівці. І якраз нещодавно відіграла там виставу. Тож не могла втратити нагоду навідатися до квартири, де досі проживає її тато. За словами Анни, рідні стіни вона не бачила близько 10 років.

«У Шепетівці я народилася, вчилася і там досі живе мій тато. Не була вже 10 років. Такий хвилюючий момент», — написала акторка.

Кімната Анни Саліванчук

Кімната Анни Саліванчук

Кімната Анни Саліванчук

Кімната Анни Саліванчук

Кімната Анни Саліванчук

Кімната Анни Саліванчук

Після того, як Саліванчук зайшла до квартири вона провела екскурсію та поділилася з шанувальниками кадрами власної кімнати. До слова, з тих часів у кімнаті акторки майже нічого не змінилося, а на стінах висять її портрети, зроблені у різні роки.

Крім того, зірка показала свого тата та як разом з ним поринула у ностальгію. Зокрема, дістала альбом і, переглядаючи архівні фото, згадала шкільні роки, перші перемоги на конкурсах, перше кохання, яскраві фотосесії та юнацькі витівки.

Анна Саліванчук з татом

Анна Саліванчук з татом

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук і її перше кохання

Анна Саліванчук і її перше кохання

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська показалася у себе в квартирі без макіяжу та похизувалася спортом у домашніх умовах.

Дата публікації
Кількість переглядів
438
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie