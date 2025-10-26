Анна Саліванчук зустрілася з татом у рідній Шепетівці й показала свою кімнату: "Не була вже 10 років"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук показала батьківську квартиру у рідному місті.

Артистка у фотоблогу розповіла, що народилася та виросла у Шепетівці. І якраз нещодавно відіграла там виставу. Тож не могла втратити нагоду навідатися до квартири, де досі проживає її тато. За словами Анни, рідні стіни вона не бачила близько 10 років.

«У Шепетівці я народилася, вчилася і там досі живе мій тато. Не була вже 10 років. Такий хвилюючий момент», — написала акторка.

Кімната Анни Саліванчук

Після того, як Саліванчук зайшла до квартири вона провела екскурсію та поділилася з шанувальниками кадрами власної кімнати. До слова, з тих часів у кімнаті акторки майже нічого не змінилося, а на стінах висять її портрети, зроблені у різні роки.

Крім того, зірка показала свого тата та як разом з ним поринула у ностальгію. Зокрема, дістала альбом і, переглядаючи архівні фото, згадала шкільні роки, перші перемоги на конкурсах, перше кохання, яскраві фотосесії та юнацькі витівки.

Анна Саліванчук з татом

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук і її перше кохання

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

