Анна Сєдокова на тлі істерики після самогубства ексчоловіка Тімма загриміла до лікарні

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова після самогубства ексчоловіка, спортсмена Яніса Тімма показалася у лікарняній палаті.

Артистка досі намагається усвідомити, що коїться довкола неї. Скандальна співачка у своїх сторіз не спиняє ділитися емоціями від трагічного інциденту. Так, на кадрах Сєдокова з набряками і заїканнями від сліз показалася у стінах лікарні під крапельницями. Цікаво, що згодом артистка видалила контент.

Анна Сєдокова в лікарні

Крім того, у російських ЗМІ шириться інформація, що батько загиблого латвійського баскетболіста продовжує тероризувати співачку. На думку чоловіка, саме вона винна у смерті Яніса, а за його життя ще й перешкоджала його з сином спілкуванню.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо про смерть Яніса Тімма. Колишній чоловік Сєдокової наклав на себе руки у день її народження у своєму будинку. Після резонансної новини звинувачувати у самогубстві спортсмена почали співачку. Все тому, що на місці біля бездиханного тіла чоловіка знайшли телефон із запискою, де був вказаний номер зірки із проханням їй зателефонувати. Також відомо, що біля мертвого Тімма знайшли стакан "з червоною рідиною". Тож, ймовірно, він був у нетверезому стані.

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