Анна Сєдокова приголомшила, що у вісім років її намагався зґвалтувати вітчим

Анна Сєдокова приголомшила, що у вісім років її намагався зґвалтувати вітчим

Також артистка вперше розповіла про свого батька.

Співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розповіла, як в дитинстві була жертвою сексуальних домагань.

Так, виконавиця поділилася, що коли їй було всього вісім років, її намагався зґвалтувати вітчим. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, чоловік вночі приходив до її спальні, але Анна боялася розповісти мамі.

"Мене лаяв лише мамин хахоль, який у 8 років намагався мене зґвалтувати і приходив вночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подавати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить", – пригадала артистка.

Анна Сєдокова / instagram.com/annasedokova

Також знаменитість вперше розповіла про свого батька. Так, чоловік пішов із сім’ї, коли майбутній зірці було 6 років. У 22 роки Сєдокова дізналася, що він помер.

"Пішов і я бачила його після цього двічі в житті. Вони судилися з мамою, ділили квартири і шкарпетки. Але ніколи не ділили дітей. Все, що я пам'ятаю, як ми сховалися в під'їзді і мама виглядала тата, який повинен був пройти повз нього. Коли вона його побачила, вона сильно почала мене трясти і кричати: "Плач і біжи до тата і говори йому: "Повернися". Я побігла. Але тато не повернувся", – написала вона.

За 10 років тато написав доньці у соцмережі, аби колишня дружина віддала йому відеокамеру. А ще за 5 років виконавиця отримала ще одне повідомлення.

"Хотілося б знати як звуть моїх онуків". А потім незнайомий чоловік зателефонував мені і сказав, що тато помер від серцевого нападу. І все", – додала зірка.

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