Анна Сєдокова розповіла, що суттєво погладшала на відпочинку у Греції

Анна Сєдокова розповіла, що суттєво погладшала на відпочинку у Греції

Артистка набрала зайві кілограми.

Популярна співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно отримала важку алергічну реакцію перебуваючи у відпустці, розповіла про додаткові сантиметри на талії.

У своєму фотоблогу знаменитість запостила світлину, де зазнімкувала себе у ліфті. Зірка позує у обтислій сірій майці на голі груди та чорній шкіряній мініспідниці. У дописі під фото Анна розповіла, що погладшала.

instagram.com/annasedokova

"Як ви зрозуміли у мене після Греції плюс 6 кг. Єдине заспокоює, що я знаю як це змінити. У мене сьогодні вранці було 66,5 кг. А два дні тому 68,5 кг", - написала виконавиця.

Однак, шанувальники вже встигли заспокоїти співачку своїми компліментами стосовно її зовнішнього вигляду.

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Нагадаємо, не так давно Анна Сєдокова ділилася з фоловерами своїми спокусливими світлинами з відпустки. Так, на одному із знімків артистка позувала у лимонному монокіні, демонструючи апетитну підтягнуту фігуру.

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