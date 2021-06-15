Анна Сєдокова спантеличила фанів опухлим обличчям та червоними плямами на тілі

Артистка занедужала на кропивницю під час відпочинку у Греції.

Популярна співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова отримала важку алергічну реакцію.

Про стан здоров'я виконавиця розповіла прихильникам на своїй сторінці в Instagram. Так, у сторіс зірка показала як її тілом поширилася кропивниця. Обличчя знаменитості опухло, а на шкірі проступили великі червоні плями.

instagram.com/annasedokova

Артистка розповіла, що алергія заскочила її на відпочинку у Греції, де вона перебуває разом з 28-річним чоловіком. Співачка зазначила, що ледь не задихнулася від побічного ефекту препаратів, які приймала, щоб швидше усунути симптоми. Попри це, Сєдокова знайшла навіть деякі плюси такого стану.

"Обличчя набрякає, зате губи, наче після уколів. Ще опухає підборіддя витягуючи овал обличчя. Одні бонуси виходить" - написала виконавиця.

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

Знаменитість розповіла, що після спеціального уколу, який зробив їй чоловік, вона почувається набагато краще. Адже за словами зірки до цього було відчуття, наче на обличчі зробили тисячу пластичних операцій.

"Люблю життя і не здамся цій противній кропивниці" - зазначила співачка .

Нагадаємо, у квітні Анна Сєдокова перенесла операцію на правому оці. 38-річна виконавиця страждала на халязіон.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання