Анна Сєдокова у червоному міні засвітила соски та похизувалася розкішними ніжками

Артистка має розкішний вигляд.

Співачка Анна Сєдокова знає, як зробити ефектний кадр і отримати шквал компліментів від шанувальників.

У фотоблогу екс"ВІА Гра" опублікувала нове гаряче фото, де постала у розкішній червоній мінісукні, спершись на спорткар. Виконавиця на підборах, з укладанням та яскравим мейком позувала на камеру, хизуючись красивими ніжками. На знімку артистка також засвітила соски.

Анна Сєдокова / instagram.com/annasedokova

Як повідомила у дописі зірка, 16 грудня вона святкуватиме 39-річчя. Анна зізналася, що цей день вона б хотіла провести у своєму улюбленому місті.

"Я хотіла б полетіти туди. Сісти на літак і опинитися в найулюбленішому місті на планеті. Він очолює мій топ три. Перевіримо, як добре ти мене знаєш? Вгадай місто у коментарях і з мене подарунок", – заінтригувала виконавиця.

У відповідь юзери припустили, що йдеться про Лос-Анджелес або Маямі. Не забули фани і зробити кумирці компліменти: "Ти дуже красива і гаряча", "Яка гарна", "Фігура розкішна".

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