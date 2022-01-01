Анна Сєдокова в еротичному новорічному костюмі осідлала молодого коханого

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Співачка Анна Сєдокова під Новий рік влаштувала гарячу фотосесію, у якій задіяла й свого 29-річного чоловіка, баскетболіста Яніса Тимма.

На сторінці в Instagram 39-річна зірка поділилася провокаційними кадрами, на яких постає в еротичному образі Снігурки. На Анні одягнена обтисла червона мінісукня з білою оборкою, червона шапка, червоні панчохи і такого ж кольору босоніжки на платформі та височенних підборах.

Анна Сєдокова з чоловіком / instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова з чоловіком / instagram.com/annasedokova

А от Яніс був в образі Діда Мороза – з довгою білою бородою, у червоному костюмі та червоній шапці.

"Найкращий мій подаруночок це ти. З наступаючим Новим роком! Найкращі ідеї для сімейних фотосесій у нас", - жартома підписала фотографії Сєдокова.

Анна Сєдокова з чоловіком / instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова з чоловіком / instagram.com/annasedokova

Шанувальники були приємно приголомшені побаченим: "Ось це чоловік і дружина! Ось це пристрасть і кохання", "очманіти можна від цих фото, гаряча парочка", "ви ідеально пасуєте одне одному, щастя вам".

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