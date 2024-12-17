Анна Сєдовока в істериці вийшла на зв'язок після самогубства ексчоловіка в її день народження

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова в істериці вийшла на зв'язок після смерті колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімма.

Колишній обранець скандальної виконавиці скоїв самогубство. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, сталося це просто у день народження Сєдокової. Звичайно, скандальна виконавиця вже знає трагічні новини. Анна Сєдокова вийшла на зв'язок. Виконавиця опублікувала ролик, на якому постала із заплаканим та опухлим обличчям. Скандальна співачка в істериці попросила не поширювати новини про вчинок Яніса Тімма. За словами Сєдокової, вона не хоче, аби про смерть баскетболіста дізнався її 7-річний син, який з ним був неабияк близький. Тімма після розлучення зі співачкою продовжував спілкуватися з хлопчиком та проводив із ним час.

"Знаєте, я все життя не розуміла, як люди, у яких стається таке в житті, можуть записувати сторіз. Але зараз я вас дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина. Він маленький, він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, у якому я пеклі просто жила останні роки. Я повинна просто врятувати свою дитину від цієї інформації. Будь ласка, якщо ви можете, нічого не поширюйте. Будь ласка, я вас дуже прошу", - в істериці попросила Сєдокова.

Скандальна Анна Сєдокова відреагувала на самогубство колишнього чоловіка

Зазначимо, вранці 17 грудня стало відомо, що колишній чоловік Сєдокової Яніс Тімма скоїв самогубство, залишивши телефон із номером мобільного артистки та проханням їй зателефонувати. Повідомляється, що баскетболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння. Самогубство Тімма, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, скоїв 16 грудня у день народження Сєдокової. Це нібито підтверджують його коментарі під фото співачки, в яких він писав "02.06.1992 – 16.12.2024". Перша дата – це день народження спортсмена, друга – ймовірної смерті.

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