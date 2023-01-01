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Анна Трінчер без макіяжу у ліжку з чоловіком показала, який вигляд мала після новорічної ночі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
3575
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Анна Трінчер без макіяжу у ліжку з чоловіком показала, який вигляд мала після новорічної ночі

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка не соромиться показувати природню красу.

Українська співачка Анна Трінчер показала, який вигляд мала після святкування Нового року.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася світлиною, на якій позувала у ліжку без макіяжу та зачіску поруч зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

"Відкриваю челлендж першосічневих фотографій. Погнали", - підписала фото Трінчер. 

Анна Трінчер з чоловіком / ©
Анна Трінчер з чоловіком

Шанувальники співачки у коментарях зазначили, що не кожен з них наважився робити таке сміливе фото одразу після свят, але додали, що Анна має гарний вигляд.

  • Першосічневі фото найтоповіші!
  • Які гарні!
  • Ви класні! З Новим роком!

Нагадаємо, Анна Трінчер разом з іншими зірками українського шоубізнесу привітала читачів ТСН.ua з новорічними святами.

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Дата публікації
Перегляди
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