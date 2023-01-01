Анна Трінчер без макіяжу у ліжку з чоловіком показала, який вигляд мала після новорічної ночі

Артистка не соромиться показувати природню красу.
Українська співачка Анна Трінчер показала, який вигляд мала після святкування Нового року.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася світлиною, на якій позувала у ліжку без макіяжу та зачіску поруч зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним.
"Відкриваю челлендж першосічневих фотографій. Погнали", - підписала фото Трінчер.
Шанувальники співачки у коментарях зазначили, що не кожен з них наважився робити таке сміливе фото одразу після свят, але додали, що Анна має гарний вигляд.
- Першосічневі фото найтоповіші!
- Які гарні!
- Ви класні! З Новим роком!
Нагадаємо, Анна Трінчер разом з іншими зірками українського шоубізнесу привітала читачів ТСН.ua з новорічними святами.
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