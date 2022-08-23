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Анна Трінчер довела фанатів до сліз виконанням "Пісні про рушник" з мамою та бабусею

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Анна Трінчер довела фанатів до сліз виконанням "Пісні про рушник" з мамою та бабусею

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер заспівала власну версію легендарної "Пісні про рушник (Рідна мати моя…)" разом з мамою та бабусею.

Напередодні Дня Незалежності України Анна Трінчер представила зворушливу музичну композицію на своєму YouTube-каналі.

"Я дивлюсь в очі моєї ба і бачу там безмежну любов і прийняття, дивлюся в очі мами і бачу там повне розуміння, мудрість і віру  –  заради цього вартує жити! І якою б сильною і незалежною я не була – для моєї мами я назавжди маленька доня", - представила пісню Трінчер.

Як раніше розповідала виконавиця у своїх сторіз, саме ця пісня має величезне значення для їхньої родини, адже її бабуся часто наспівувала доньці та онуці рядки Андрія Малишка, аби прищепити любов до української культури.

Разом з мамою та 76-річною бабусею молода співачка зняла кліп, який не залишив байдужих серед шанувальників зірки.

  • Як гарно та душевно! Аж мурахи по шкірі!
  • Пісня до сліз - дуже ніжно і чутливо!
  • Це так ніжно! Я плачу…!
  • Це найкраще, що я сьогодні чула!

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