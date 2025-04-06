Анна Трінчер грубим висловлюванням образила жителів міста на Тернопільщині

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер образила жителів міста в Тернопільській області.

Йдеться про Бережани, де виконавиця деякий час жила на початку повномасштабної війни. В одному з випусків проєкту “Перепрошую” артистка згадала про це. Анна Трінчер заявила, що Бережани — “відчувається як місто сільського типу, де всього одна вулиця”: “Воно (місто - прим. ред.) відчувається як місто сільського типу, тому що там одна вулиця! Одна!“.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Жителів неабияк обурила така заява співачки. Вони наголосили, що це взагалі-то місто, в якому є де провести час і там далеко не одна вулиця. На слова Трінчер відреагував мер Бережан Ростислав Бортник. У коментарі "Суспільному" він зазначив, що прикро було таке чути про місто, яке прихистило артистку на початку війни. Також він зазначив, що слова Трінчер можуть стати поганою рекламою для і так не популярних в туристичному плані Бережан.

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“Бережани з розпростертими руками прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від війни. Неправильно говорити такі речі про місто, де вона проживала певний час. Мене це обурило не лише як очільника громади, але і як бережанця. Ця інформація недостовірна. Така публічна особа має обережно говорити подібні речі, бо вони можуть стати поганою рекламою і так для, можливо, не таких популярних міст як Київ”, — висловився мер.

Сама ж Анна Трінчер вже перепросила за свої висловлювання. Артистка запевнила, що не хотіла нікого образити. Також співачка заявила, що її слова неправильно зрозуміли, мовляв, вона висміювала не саме місто, а свій недоречний вигляд на початку повномасштабної війни. Також виконавиця додала, що цей момент вже видалили з випуску “Перепрошую”.

Анна Трінчер

“Хочу одразу сказати, що це було некоректно з мого боку, і я щиро прошу вибачення за непорозуміння. Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике, порівняно з Києвом. Відверто кажучи, я висміювала себе: коли всі першого дня війни одягли спортивні костюми, взяли найнеобхідніше шукати прихисток, я ж вирушила в обтислому комбінезоні з величезними нігтями, абсолютно не підготувавши те, що насправді було важливо. Я сміялася з того, який недоречний вигляд я мала. Мені прикро, що мої слова були інтерпретовані не так, як я їх мала на увазі”, — прокоментувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер випустила нову пісню “Зірочка палай”. Співачка вже розкрила приховані сенси композиції.