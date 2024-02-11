Анна Трінчер і Олександр Волошин вперше після розлучення публічно зустрілися і розповіли про стосунки

Блогерка прокоментувала чутки про їхнє возз'єднання та зізналася, що зустрінеться з мамою екса.
Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин вперше після розлучення публічно показалася вдвох.
Так, експодружжя вийшло до своїх шанувальників у прямий ефір в Instagram. Вони обговорили власне життя. Зокрема, і нові проєкти та творчість.
Окрім того, блогери зізналися, що вони ще досі організовують зустрічі з батьками одне одного. Так, Олександр вже бачився з мамою Трінчер, про що Анна не знала. Тим часом сама співачка лише запланувала зустрітися з мамою Волошина. Втім, для чого саме ексобранці не стали розкривати.
Ба більше, сам Олександр запропонував Анні також зустрітися задля обговорення нових методів просування своїх продуктів, на що блогерка пообіцяла спланувати зустріч.
До слова, Трінчер наприкінці ефіру наголосила, що з ексом вони розійшлися у доволі "органічних" стосунках, що дозволяє їм наразі бути друзями.
"Я обрала з Сашею шлях екологічного розлучення, і я думаю у цьому є наша мудрість. Ми настільки екологічно розійшлися, що всі думають, що це піар і ми знову зійдемося. Хоча ми знайшли в собі мудрість зробити це по-дорослому", - наголосила артистка.
До того ж Олександр прокоментував свої стосунки й з іншими дівчатами. За словами блогера, він "волелюбна людина" і весь свій час наразі присвячує своєму ментальному здоров'ю та кар'єрі:
"Навіть якщо стосунки умовно вільні, то ти маєш приділяти увагу людині. Я зрозумів, що це не цікаво і у мене багато проблем, які я вирішую зі здоров'ям. У мене багато нових проєктів і немає часу, бажання планувати стосунки. І навіть не маю часу ходити на побачення", - зізнався Олександр Волошин.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла, чи у стосунках зараз, і який проєкт створила після болісних трансформацій.
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