Анна Трінчер і Олександр Волошин вперше після розлучення публічно зустрілися і розповіли про стосунки

Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин вперше після розлучення публічно показалася вдвох.

Так, експодружжя вийшло до своїх шанувальників у прямий ефір в Instagram. Вони обговорили власне життя. Зокрема, і нові проєкти та творчість.

Окрім того, блогери зізналися, що вони ще досі організовують зустрічі з батьками одне одного. Так, Олександр вже бачився з мамою Трінчер, про що Анна не знала. Тим часом сама співачка лише запланувала зустрітися з мамою Волошина. Втім, для чого саме ексобранці не стали розкривати.

Олександр Волошин і Анна Трінчер

Ба більше, сам Олександр запропонував Анні також зустрітися задля обговорення нових методів просування своїх продуктів, на що блогерка пообіцяла спланувати зустріч.

До слова, Трінчер наприкінці ефіру наголосила, що з ексом вони розійшлися у доволі "органічних" стосунках, що дозволяє їм наразі бути друзями.

"Я обрала з Сашею шлях екологічного розлучення, і я думаю у цьому є наша мудрість. Ми настільки екологічно розійшлися, що всі думають, що це піар і ми знову зійдемося. Хоча ми знайшли в собі мудрість зробити це по-дорослому", - наголосила артистка.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До того ж Олександр прокоментував свої стосунки й з іншими дівчатами. За словами блогера, він "волелюбна людина" і весь свій час наразі присвячує своєму ментальному здоров'ю та кар'єрі:

"Навіть якщо стосунки умовно вільні, то ти маєш приділяти увагу людині. Я зрозумів, що це не цікаво і у мене багато проблем, які я вирішую зі здоров'ям. У мене багато нових проєктів і немає часу, бажання планувати стосунки. І навіть не маю часу ходити на побачення", - зізнався Олександр Волошин.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла, чи у стосунках зараз, і який проєкт створила після болісних трансформацій.

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