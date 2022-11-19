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Анна Трінчер квітчастим звабливим спіднім підкреслила фігуру та нарвалася на гнів чоловіка

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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648
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Анна Трінчер квітчастим звабливим спіднім підкреслила фігуру та нарвалася на гнів чоловіка

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитість поділилася доволі відвертими знімками.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників новими спокусливими фотографіями.

На сторінці в Instagram артистка розмістила серію знімків, на яких зображена у звабливому спідньому з квітчастим принтом. Пікантне вбрання, яке складається з бюсту, трусиків і пояску, добре підкреслило струнку фігуру Трінчер.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Втім, таких відвертощів від дружини геть не очікував чоловік Анни, блогер Олександр Волошин: "Я не зрозумів, ти казала, що це для мене фотографії". Та шанувальники Трінчер стали на її захист: "У вас не жінка, а вогонь, яка кожну дівчину надихає бути кращою, а отже і світ гарнішим", "знаєте, як каже мій чоловік: "А з цією жінкою живу я, а ти облизуйся, бо вона моя", "не можна бути таким жадібним".

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, днями Анна Трінчер випустила кліп на пісню "Зай". У ній артистка зняла свого чоловіка Олександра Волошина, бабусю в образі байкерки, а Павла Зіброва та Наталку Денисенко змусила зіграти закоханих.

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Дата публікації
Перегляди
648
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