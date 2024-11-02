Анна Трінчер на концерті заспівала з ветераном війни та довела до сліз щемливим дуетом

Українська співачка Анна Трінчер відіграла великий сольний концерт у Києві, під час якого вона неабияк розчулила присутніх.

Зокрема, виконавиця на сцені заспівала в дуеті з військовим Олександром Роменським, який відновлюється після тяжкого поранення на фронті. Вони разом виконали трек "Ти робив мені каву", тим часом позаду них на екрані транслювалися кадри війни. Дует видався настільки чуттєвим, що присутні не могли стримати емоцій та плакали.

"Найщемливіший момент з вчорашнього (1 листопада – прим. ред.) концерту. Олександр – справжній герой. Обличчя мужності України в тобі! Дякую, що довірився і розповів свою історію тисячам людей, і вдихнув в них життя", - звернулася до захисника артистка.

Анна Трінчер довела до сліз чуттєвим дуетом з військовим

Своєю чергою Олександр подякував Анні Трінчер за дует. Окрім того, він запропонував співачці 25 грудня, коли вона знову даватиме концерт, повторити їхній чуттєвий номер.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер випустила нову пісню, яка отримала назву "Не знаю". Трек артистка заспівала в дуеті з виконавцем Cheev.

Читайте також: