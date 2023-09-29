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Анна Трінчер на тлі чуток про розлучення ніжно звернулася до Олександра Волошина

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Анна Трінчер на тлі чуток про розлучення ніжно звернулася до Олександра Волошина

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер сьогодні святкує день народження.

Співачка Анна Трінчер звернулася до свого чоловіка, бізнесмена та блогера Олександра Волошина, на тлі чуток про їхній розрив.

Виконавиця розвіяли чутки про розставання з коханим, коли ніжно звернулася до нього у своїх Instagram-stories.

Сьогодні, 29 вересня Олександр святкує день народження - йому виповнилося 26 років. Тож Трінчер поділилася романтичною світлиною з Волошиним, на якій вони обіймаються, та привітала його з днем народження.

"З твоїм днем, коханий", - написала під фото Анна.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, у день народження коханого Анна Трінчер також представила новий трек "Очі" та спокусливий кліп до нього.

Нагадаємо, останнім часом у Мережі почали обговорювати можливе розлучення Анни Трінчер та Олександра Волошина через рік після весілля. Однак пара спростувала усі чутки про розрив - співачка різко звернулася до аудиторії та попросила не вірити у фейкову інформацію.

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Дата публікації
Перегляди
32
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