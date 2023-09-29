Анна Трінчер на тлі чуток про розлучення ніжно звернулася до Олександра Волошина

Співачка Анна Трінчер звернулася до свого чоловіка, бізнесмена та блогера Олександра Волошина, на тлі чуток про їхній розрив.

Виконавиця розвіяли чутки про розставання з коханим, коли ніжно звернулася до нього у своїх Instagram-stories.

Сьогодні, 29 вересня Олександр святкує день народження - йому виповнилося 26 років. Тож Трінчер поділилася романтичною світлиною з Волошиним, на якій вони обіймаються, та привітала його з днем народження.

"З твоїм днем, коханий", - написала під фото Анна.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, у день народження коханого Анна Трінчер також представила новий трек "Очі" та спокусливий кліп до нього.

Нагадаємо, останнім часом у Мережі почали обговорювати можливе розлучення Анни Трінчер та Олександра Волошина через рік після весілля. Однак пара спростувала усі чутки про розрив - співачка різко звернулася до аудиторії та попросила не вірити у фейкову інформацію.

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