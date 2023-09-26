Анна Трінчер на тлі чуток про розлучення опинилася під крапельницею: "Все, як у вирі"

Зірці стало зле під час репетиції.
Співачка Анна Трінчер після чуток про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Волошиним опинилася під крапельницею.
Виконавиця налякала шанувальників кадрами з лікарняного ліжка, де вона лежить під крапельницею.
Як розповіла Трінчер у своїх Instagram-stories, їй стало погано під час репетиції. Одразу за нею приїхала карета швидкої допомоги.
"Ось так закінчилась моя вчорашня репетиція номеру... Я навіть не вийшла на сцену", - поділилася співачка.
Вже після лікарні Анна поїхала додому, однак там їй також стало зле і довелося знову викликати лікарів. Що саме з нею трапилося, зірка розповідати не стала.
"Далі все, як у вирі", - написала співачка.
Нагадаємо, напередодні у Мережі почали ширитися чутки про розлучення Анни Трінчер та її чоловіка Олександра Волошина. Співачка відреагувала на заяву та різко відповіла, чи дійсно це так.
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