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Анна Трінчер набила тату на пів руки та пояснила його значення: "Довго наважувалася"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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5077
Час на прочитання
2 хв
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Анна Трінчер набила тату на пів руки та пояснила його значення: "Довго наважувалася"

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Це найбільше татуювання на тілі виконавиці.

Співачка та блогерка Анна Трінчер набила татуювання на руці та пояснила його значення.

Зокрема, до нового зображення на тілі виконавиця поставилась відповідально, адже воно – найбільше, яке у неї є. Тривалий час Анна обирала, що саме хоче набити, та консультувалася з тату-майстром.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я досить довго наважувалася, обирала ескізи, бо кожне тату на моєму тілі, воно символізує певний період мого життя: або його початок, або його завершення. Я вкладаю свої важливі сенси в кожне тату. Взагалі, я обожнюю татуювання, обожнюю дівчат та хлопців із татуюваннями. Тому я обирала це татуювання досить довгий час і не могла наважитися. Писала майстру, ми разом міркували", - пояснила Трінчер.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На руці виконавиця набила символ "імператриці". Як зазначила артистка, нове тату обирала за допомогою нумерології. На тілі співачка раніше вже набила напис "empress", що в перекладі означає "імператриця", а нині ж на руці Анни з'явився і сам символ.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У перекладі – імператриця. Це мій аркан номер три. У мене є напис, тепер буде сам символ. Імператриця – це символ справедливості, мудрості, розсудливості, символ перемоги добра над злом! Саме такий період у мене зараз", - пояснила артистка.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, Анна показала свої старі татуювання. Метелик на ключиці співачки – це символ легкості. Саме тоді артистка покінчила з аб'юзивними стосунками.

"Це татуювання символізує легкість. Саме період після тяжких стосунків і аб'юзу, коли саме легкості мені не вистачало", - поділилася зірка.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також Анна пояснила за троянду на руці. За словами Трінчер, ця квітка нагадує їй саму себе.

"Метелик був набитий разом із трояндою. У той тяжкий період я пішла на сеанс гіпнозу і побачила себе з середини у вигляді саме троянди з шипами: гарна, сильна і дуже самотня", - зізналась знаменитість.

Тату Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк набив на тілі два нових татуювання. Артист для тату обрав неочікувані місця.

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Дата публікації
Перегляди
5077
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