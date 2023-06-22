Анна Трінчер набила тату на пів руки та пояснила його значення: "Довго наважувалася"

Співачка та блогерка Анна Трінчер набила татуювання на руці та пояснила його значення.

Зокрема, до нового зображення на тілі виконавиця поставилась відповідально, адже воно – найбільше, яке у неї є. Тривалий час Анна обирала, що саме хоче набити, та консультувалася з тату-майстром.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я досить довго наважувалася, обирала ескізи, бо кожне тату на моєму тілі, воно символізує певний період мого життя: або його початок, або його завершення. Я вкладаю свої важливі сенси в кожне тату. Взагалі, я обожнюю татуювання, обожнюю дівчат та хлопців із татуюваннями. Тому я обирала це татуювання досить довгий час і не могла наважитися. Писала майстру, ми разом міркували", - пояснила Трінчер.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На руці виконавиця набила символ "імператриці". Як зазначила артистка, нове тату обирала за допомогою нумерології. На тілі співачка раніше вже набила напис "empress", що в перекладі означає "імператриця", а нині ж на руці Анни з'явився і сам символ.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У перекладі – імператриця. Це мій аркан номер три. У мене є напис, тепер буде сам символ. Імператриця – це символ справедливості, мудрості, розсудливості, символ перемоги добра над злом! Саме такий період у мене зараз", - пояснила артистка.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, Анна показала свої старі татуювання. Метелик на ключиці співачки – це символ легкості. Саме тоді артистка покінчила з аб'юзивними стосунками.

"Це татуювання символізує легкість. Саме період після тяжких стосунків і аб'юзу, коли саме легкості мені не вистачало", - поділилася зірка.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також Анна пояснила за троянду на руці. За словами Трінчер, ця квітка нагадує їй саму себе.

"Метелик був набитий разом із трояндою. У той тяжкий період я пішла на сеанс гіпнозу і побачила себе з середини у вигляді саме троянди з шипами: гарна, сильна і дуже самотня", - зізналась знаменитість.

Тату Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк набив на тілі два нових татуювання. Артист для тату обрав неочікувані місця.

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