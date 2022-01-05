Анна Трінчер налякала фанів фото свого нареченого у лікарні під наркозом

Анна Трінчер налякала фанів фото свого нареченого у лікарні під наркозом

Олександру Волошину зробили операцію.

Українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер не на жарт змусила прихильників хвилюватися за свого нареченого, блогера Олександра Волошина.

На сторінці в Instagram артистка розмістила фото з лікарняної палати, де під наркозом лежить її обранець. "Всім привіт від мене цієї булочки. У нас все добре!" – коротко прокоментувала кадри Трінчер.

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

Раніше співачка говорила, що на Волошина чекає планова операція, проте не говорила навіщо Олександру знадобилося втручання хірурга.

Та віддані і пильні шанувальники пари знають у чому річ і під постом у коментарях назвали причину операції: "у нього травма була на нозі, начебто боліла, якщо не помиляюся", "у нього була операція на коліні".

Також Анна повідомила, що невдовзі і на неї чекає операція. Однак яка саме, певно, розповість згодом.

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