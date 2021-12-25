Анна Трінчер налякала фанів результатами медичного обстеження: "Виявили пухлину"

Зірка поділилася неприємною новиною.

Співачці Анні Трінчер вже призначили дату операції зі збільшення грудей.

Тому вчора виконавиця пройшла медичне обстеження, аби переконатися, чи безпечно їй робити такі операції. Втім, мамолог шокував Анну. До слова, у співачки виявили фіброаденому – переважно доброякісну пухлину.

В Анни Трінчер виявили фіброаденому / instagram.com/annatrincher_official

"Я була шокованою. Адже це ущільнення в грудях. У мене через це виникають лише негативні асоціації. Втім, лікар-мамолог мене одразу запевнив, що все добре. Таке іноді трапляється. За цим ущільненням зазвичай просто спостерігають, а іноді вирізають", - розповіла Анна.

В Анни Трінчер виявили фіброаденому / instagram.com/annatrincher_official

До слова, зірці таки виріжуть фіброаденому під час операції зі збільшення грудей. Тому, аби прихильники не хвилювалися, Анна запевнила, що з нею все гаразд.

Також виконавиця закликала фани піклуватися про своє здоров'я.

"Бережіть своє здоров'я! Особливо ментальне! І пам'ятайте, що багато хвороб у нас виникають на тлі психосоматики", - додала співачка.

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