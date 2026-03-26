ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
1 хв

Анна Трінчер натякнула на взаємний флірт із відомим актором

Зірка назвала артистів, з якими б погодилася піти на побачення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Після розлучення співачка Анна Трінчер заговорила про особисте життя та зізналася, з ким із українських зірок могла б піти на побачення.

Артистка відверто розповіла про свої симпатії, не уникаючи конкретики на проєкті «Наше радіо». Серед тих, хто привернув її увагу, опинився актор Тарас Цимбалюк. За словами співачки, між ними вже є певний флірт у соцмережах. Вона зауважила, що він часто ставить вподобайки на її публікації, і це не залишилося непоміченим.

Водночас не всім колегам по сцені пощастило. Ведучий Євген Янович, за словами Трінчер, зовсім не входить до її типажу. А от щодо Володимира Дантеса, то тут ситуація неоднозначна: на вечерю вона б погодилася, але з легкою образою, адже раніше він не згадав її у схожому форматі гри. Також артистка зізналася, що не розглядає як потенційного партнера лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю. Не потрапив до списку фаворитів і музикант Ілля Парфенюк.

«Дуже аб’юзивний чоловік. Я вже таке пройшла», — жартує Анна.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер у мінісукні впала просто на сцені та блискуче викрутилася з конфузу.

Дата публікації
Кількість переглядів
511
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie