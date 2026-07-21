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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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2
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Анна Трінчер назвала артиста, про шлюб з яким мріє від 3 класу: "Планувала за нього заміж"

Відповідь здивувала фанів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер несподівано зізналася, що ще зі шкільних років мріяла вийти заміж за одного з відомих українських артистів, і, схоже, ця симпатія не зникла й досі.

Артистка відверто розповіла про свого давнього кумира в новому інтерв’ю. За словами Трінчер, Володимир Дантес привернув її увагу ще в дитинстві. Вона в жартівливій формі розповіла про власну юнацьку мрію одружитися з артистом, який вже тоді був популярним та впізнаваним. Зірка зізналася, що дитяча мрія про весілля з артистом залишилася з нею донині.

«Я планувала просто в третьому класі вийти за нього заміж. Не те, щоб я передумала…» — зі сміхом зізналася Анна Трінчер «Нашому радіо».

/ © instagram.com/palace.ukraine

© instagram.com/palace.ukraine

Співачка поділилася, що саме з Володимиром сходила б на побачення з усіх зірок шоубізнесу в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Маша Кондратенко вперше відповіла, чи мала вона роман із Володимиром Дантесом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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