Анна Трінчер неочікувано заспівала в дуеті з Павлом Зібровим

Анна Трінчер неочікувано заспівала в дуеті з Павлом Зібровим

Вони виконали пісню "Мертві бджоли не гудуть".

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила новий кліп, заспівала в дуеті з народним артистом України Павлом Зібровим.

Так, вони виступили на концерті "Головні Хіти Незалежності". Артисти разом виконали пісню Павла Зіброва "Мертві бджоли не гудуть".

Їхній дует – це щось несподіване. Навіть сама Анна зізналася, що дуже шокована, що виконала пісню разом з Павлом Зібровим.

"Я шокована! У 20 років я заспівала з народним Артистом України! Але насправді я пишаюся нашим дуетом", - поділилася співачка.

Юзери здивувалися такій неочікуваній колаборації. Хоча й зізналися, що хотіли б почути ще пісні, які вони виконають разом:

А непоганий би дует був.

Це було круто.

Супер колаборація!

Нагадаємо, не так давно й інші співаки заспівали разом. Співачка Тіна Кароль та колектив LATEXFAUNA переспівали хіт гурту BOUNTY.

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