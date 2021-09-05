Анна Трінчер неочікувано заспівала в дуеті з Павлом Зібровим

Вони виконали пісню "Мертві бджоли не гудуть".
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила новий кліп, заспівала в дуеті з народним артистом України Павлом Зібровим.
Так, вони виступили на концерті "Головні Хіти Незалежності". Артисти разом виконали пісню Павла Зіброва "Мертві бджоли не гудуть".
Їхній дует – це щось несподіване. Навіть сама Анна зізналася, що дуже шокована, що виконала пісню разом з Павлом Зібровим.
"Я шокована! У 20 років я заспівала з народним Артистом України! Але насправді я пишаюся нашим дуетом", - поділилася співачка.
Юзери здивувалися такій неочікуваній колаборації. Хоча й зізналися, що хотіли б почути ще пісні, які вони виконають разом:
- А непоганий би дует був.
- Це було круто.
- Супер колаборація!
Нагадаємо, не так давно й інші співаки заспівали разом. Співачка Тіна Кароль та колектив LATEXFAUNA переспівали хіт гурту BOUNTY.