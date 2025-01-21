Анна Трінчер обурилася поведінкою 30-річного чоловіка, з яким ходила на побачення: "Накипіло"

Українська співачка Анна Трінчер вперше за тривалий час розповіла про особисте життя.

Зокрема, виконавиця у фотоблогу зізналася, що після розлучення з блогером Волошином була дуже травмована. Тож останні пів року відмовилася від серйозних стосунків. Натомість вона присвятила час собі та рефлексії.

"Достобіса накипіло. Це не вперше й дуже образливо для мене. Річ у тому, що вже пів року я не ходжу на побачення взагалі! По-перше, я не відчуваю, що у мене є ресурс, час. А по-друге, не відчуваю, що мені це було потрібно. До того ж відновлюю себе після дуже травматичних стосунків", - зізналася знаменитість.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Щоправда, подеколи на побачення співачка все ж ходила. Утім, усі вони закінчувалися невдало. Трінчер пояснила, що так відбувалося через її впізнаваність. Так, вона пригадала, як 30-річний залицяльник після простого спілкування з артисткою одразу почав вихвалятися цим у соцмережах. На думку Анни, така поведінка неприпустима для справжнього чоловіка поруч з нею.

"Але я була за кордоном і випадково познайомилася з чоловіком. Він мене запросив на вечерю. І на цьому наше спілкування звелося до нуля. Ми просто поспілкувалися. Після розлучення я пообіцяла не лікувати своє серце кимось. Тому було дуже мало комунікації з чоловіками, але абсолютно всі вони вирізнялися однією рисою. Вони собі щось "наганяють" і ходять по пів року пліткують про мене, розповідаючи про своє найбільше досягнення в житті – Анічку Трінчер. 30-річний чоловік абсолютному незнайомцю вихваляється зустріччю зі мною", - приголомшила блогерка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ба більше, виконавиця наголосила, що відтепер бореться в собі зі ще однією проблемою. Зокрема, вона помічає, як під час нових знайомств наростає її тривожність. Трінчер переймається за те, щоб нові обранці вкотре не користувалися її популярністю. На щастя, зірка все ж змогла пройти болісний період завдяки спеціалістам і різним духовним практикам.

"Щоразу на побаченнях купа думок і напруга. "А чому він мене покликав? Він покликав мене як особистість чи як співачку? Чого хоче? Яка ціль?" За цей весь час я себе "перепрошила" і перетворилася на людину, яка не дивиться на чоловіків, як цуценя знизу догори. Припинила жити в ілюзіях", - підсумувала Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно блогерка і акторка Вікторія Маремуха заговорила про проблеми у шлюбі з чоловіком-іноземцем Луї й зізналася, чи разом вони зараз.

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