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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Анна Трінчер оселилася в розкішній квартирі та показала, який вона вигляд має зсередини

Анна Трінчер переїхала до нової оселі. Артистка вже провела екскурсію своєю квартирою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Трінчер

Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер переїхала до нової розкішної квартири.

Артистка зізнається, що їй було доволі тяжко з'їжджати з попередньої, однак вона наважилася на зміни. Нову квартиру виконавиця називає своєю "жіночою обителлю". Зокрема, оселя Анни Трінчер вся у світлих кольорах. Гостей одразу зустрічає вітальна. На вході стоїть безліч парфумів артистки. Також одразу є диван, за яким Анна Трінчер насолоджується переглядом фільмів.

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Нещодавно переїхала до нової квартири. Мені було дуже боляче відпускати попередню, але я вирішила, що час відчути нову сторінку мого життя. Вітальня – це прикраса цієї квартири. Вона така дівоча, в золотисто-рожевому стилі", - поділилася артистка.

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Звичайно, в Анни Трінчер є простора кухня. З особливого, у виконавиці є колекція різних піал, які вона використовує для чайної церемонії.

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Є в Анни Трінчер й окрема гардеробна кімната, а також ванна та душова. А найулюбленіше місце у квартирі – це спальня.

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Спальня – улюблене місце в цій квартирі. Тут дуже затишно, дуже комфортно. Мені подобається поєднання кольорів. Все в таких пастельних, сіро-коричневих кольорах", - поділилася артистка.

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нова квартира Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала, який вигляд має зсередини її розкішний маєток за 15 мільйонів доларів. Весь дизайн виконавиця розробляла самостійно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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