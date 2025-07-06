- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 2 хв
Анна Трінчер оселилася в розкішній квартирі та показала, який вона вигляд має зсередини
Анна Трінчер переїхала до нової оселі. Артистка вже провела екскурсію своєю квартирою.
Українська співачка Анна Трінчер переїхала до нової розкішної квартири.
Артистка зізнається, що їй було доволі тяжко з'їжджати з попередньої, однак вона наважилася на зміни. Нову квартиру виконавиця називає своєю "жіночою обителлю". Зокрема, оселя Анни Трінчер вся у світлих кольорах. Гостей одразу зустрічає вітальна. На вході стоїть безліч парфумів артистки. Також одразу є диван, за яким Анна Трінчер насолоджується переглядом фільмів.
"Нещодавно переїхала до нової квартири. Мені було дуже боляче відпускати попередню, але я вирішила, що час відчути нову сторінку мого життя. Вітальня – це прикраса цієї квартири. Вона така дівоча, в золотисто-рожевому стилі", - поділилася артистка.
Звичайно, в Анни Трінчер є простора кухня. З особливого, у виконавиці є колекція різних піал, які вона використовує для чайної церемонії.
Є в Анни Трінчер й окрема гардеробна кімната, а також ванна та душова. А найулюбленіше місце у квартирі – це спальня.
"Спальня – улюблене місце в цій квартирі. Тут дуже затишно, дуже комфортно. Мені подобається поєднання кольорів. Все в таких пастельних, сіро-коричневих кольорах", - поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала, який вигляд має зсередини її розкішний маєток за 15 мільйонів доларів. Весь дизайн виконавиця розробляла самостійно.