Анна Трінчер оскандалилася появою на весіллі відомої блогерки, на якому розважалися росіяни

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер днями побувала на весіллі у блогерки Єви Коршик і її чоловіка Сергія, більш відомого як Серьожа 01к.

У своєму фотоблогу артистка розповіла, що весілля відбулося в Молдові поблизу розкішного замку. Усі присутні дотрималися стилю "old money". Тож, Анна похизувалася своєю сукнею з глибоким декольте і вирізом, яку доповнили вишукані рукавички. Разом з подругою Валерією дівчина попозувала на тлі замку та навіть зазнімкувала, як цілується з нею. Окрім того, Трінчер поділилася з фанами деякими кадрами з церемонії, які її розчулили.

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До слова, на святі була присутня велика кількість гостей, серед яких – росіяни. Так, телеграм-канал "Музвар" звернув увагу, що привітати молодят приїхали близькі та друзі нареченого з РФ. Подейкують, що напередодні частина українських гостей відмовилися приїздити на свято саме через цю причину. Ба більше, "Музвар" повідомляє, що свій перший танок блогери виконували під пісню гурту "Мачете", який активно підтримує дії окупантів і геноцид українців. Сама співачка поки що жодним чином не коментувала ситуацію.

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер на скандальному весіллі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Менеджмент Ані Трінчер зазначив, що нічого не коментуватиме з приводу появи співачки на весіллі", - йдеться у повідомленні видання "Музвар".

Нагадаємо, раніше український співак Олег Кензов також показався у компанії путіністів. Артист порозважав росіян своїм російськомовним репертуаром пісень у Німеччині.

Читайте також: