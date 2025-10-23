Анна Трінчер оскандалилася прочитанням книжок російською мовою під час війни

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер вскочила в скандал.

А все через книжки. Виконавиця 22 жовтня опублікувала в сторіз фото, де похизувалась новими покупками. Зокрема, артистка придбала книжки з художньої літератури – "Квіти для Елджернона" та "Спокута Сатани". Однак пильні користувачі звернули увагу на одну деталь. Книжка "Спокута Сатани" в Анни Трінчер була російською мовою. Тим часом "Квіти для Елджернона" взагалі піратське видання. Лише одне видавництво України має право на видання цієї книжки і друкує її в твердій палітурці, а у співачки – в м'якій.

Анна Трінчер читає книжки російською мовою

Анна Трінчер вже пояснила, як так сталося. Артистка заявила, що книжки їй взагалі купує асистент. За словами виконавиці, він мав замовляти їй літературу винятково українською мовою. Як так сталося, співачка не розуміє. Щодо того, чому ж вона опублікувала це в сторіз, то Трінчер запевняє, що просто не звернула уваги. Також артистка наголошує, що книжки нібито продаються на українському сайті, а їхнє походження литовське.

"Коментую скандал… Ви знаєте, що віднедавна мені подобається художня література, бо до цього я здебільшого читала тільки наукову. Я з вами раджуся, ви мені рекомендуєте книжки, які почитати, я обираю і надсилаю асистенту. Від початку нашої роботи з асистентом всі книжки замовляються українською. Вчора забрала книжки, показала вам і навіть не звернула уваги, що одна з них написана російською мовою. Але хочу зауважити, що вона продається в Україні, на українському сайті, оплачувалась на український ФОП, походження цієї книжки литовське", - коментує співачка.

Анна Трінчер прокоментувала скандал / © instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, в Україні дозволено продавати книжки російською мовою, але лише ті, що були видані до 1 січня 2023 року. Також від тієї дати заборонено ввозити до країни переклади іноземних книжок російською мовою.

Нагадаємо, нещодавно колишня солістка гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна повернулася до Києва та потрапила в скандал. Артистка не соромилась спілкуватися російською і навіть випустити пісню цією мовою.