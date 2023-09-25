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Анна Трінчер після чуток про розлучення з чоловіком Волошиним зробила різку заяву

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Анна Трінчер після чуток про розлучення з чоловіком Волошиним зробила різку заяву

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка розставила всі крапки над "і".

Українська співачка Анна Трінчер різко відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним, які поширив блогер Богдан Беспалов.

В Instagram-stories знаменитість розставила всі крапки над "і" та чітко дала зрозуміти, чи є в цих плітках правда. За словами виконавиці, поширена інформація Беспаловим не відповідає дійсності. З Олександром вони перебувають у шлюбі, хоча наразі й переживають кризу.

"Я абсолютно зневажаю, засуджую і посилаю нах*й людей, які займаються поширенням фактів і фальсифікують реальність…Ідуть нах*й", - різко написала виконавиця.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка також порадила прихильникам не вірити чуткам, які поширюють в Мережі.

"Слухати це л*йно, яке вам ллють у вуха, - це ваш вибір. Але, будь ласка, не будьте масою, якою можна так управляти, це тупо стрьомно", - порадила прихильникам виконавиця.

Анна Трінчер прокоментувала чутки про її розлучення / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер прокоментувала чутки про її розлучення / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, Богдан Беспалов поширив чутки, що Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучилися. Таку інформацію йому нібито надіслала дівчина, яка близька до оточення пари. Ці плітки з'явилися після того, як подружжя повідомило про кризу в їхніх стосунках. За словами Анни, такий період трапляється у житті кожного подружжя. 24 вересня закохані відсвяткували першу річницю шлюбу. Вони присвятили одне одному зворушливий допис та показали весільні кадри.

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Дата публікації
Перегляди
759
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