Анна Трінчер після розлучення на відео злилася в пристрасних обіймах та поцілунках з іншим

Артистка випустила нову композицію про минуле, а також опублікувала пікантний кліп до неї.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер потішила прихильників новинкою, якою чітко дала зрозуміти, що вже відпустила минуле.

Виконавиця випустила новий трек, який отримав назву "Бар за баром". У пісні Анна поділилася історією своєї трансформації. Окрім того, артистка заспівала про завершення довготривалих стосунків та про кохання, яке вже згасло.

Анна Трінчер

"Останні згадки про минулі стосунки вже адресовані вогню. "Бар за баром" - це спосіб нагадати собі, що тепер ми окремі особистості: "Тепер є лише я і є лише ти – разом нас не існує". Проте робота передає намір доводити собі, що я заслуговую на все, чого бажаю, та я це отримаю. Дякуючи собі, що в певний момент життя не втратила свою жіночу силу, мету та бажання бути почутою, я маю можливість ділитися зі слухачем своїм життям, особливо, перетворюючи його у творчість", - висловилася артистка про свою нову роботу.

Виконавиця вже й встигла представити кліп на новий трек. У відео присутні доволі пікантні кадри з актором Леоном. Зокрема, співачка влаштувала з ним пристрасні обійми та поцілунки.

Анна Трінчер з актором зі свого кліпу

Нагадаємо, потішити шанувальників новинкою готується співачка Настя Каменських. Виконавиця незабаром випустить трек Moloko у дуеті з молодим співаком Ostrovsky. Артистка раніше вже встигла показати перші кадри з їхнього спільного кліпу.

Читайте також: