Анна Трінчер після розлучення знялася в еротичній фотосесії у зухвалому боді та ботфортах

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після розлучення з Олександром Волошиним потішила фанів доволі сміливою фотосесією.

У своєму Instagram артистка поділилася провокаційним відео, у якому постала у боді, яке підкреслив її фігуру та апетитні сідниці, та в чорних ботфортах. Анна змінювала різні пози і продемонструвала звабливі форми з різних боків.

Анна Трінчер після розлучення у боді та в ботфортах запалила на підвіконні

Своєю чергою, шанувальники кинулися навперебій робити Анні компліменти, не забувши зазначити, як Волошин міг її відпустити, а дехто вважає, що Олександр "на неї не заслуговує":

Тільки дебіл міг розлюбити таку жінку. Ти найкраща

Вогонь! Тобі личить розлучення, ти просто гарнішаєш на очах

Тут слова навіть зайві, як все гарно, ніжно та жіночно

Як можна було про*бати таку дівчину

Нагадаємо, тиждень тому Анна Трінчер та Олександр Волошин шокували, що за рік після весілля прийняли рішення розлучитися. Виконавиця пояснила, хто став ініціатором розриву і що підштовхнуло до такого непростого рішення.

Читайте також: