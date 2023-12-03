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Анна Трінчер після розлучення знялася в еротичній фотосесії у зухвалому боді та ботфортах

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Анна Трінчер після розлучення знялася в еротичній фотосесії у зухвалому боді та ботфортах

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після розлучення з Олександром Волошиним потішила фанів доволі сміливою фотосесією.

У своєму Instagram артистка поділилася провокаційним відео, у якому постала у боді, яке підкреслив її фігуру та апетитні сідниці, та в чорних ботфортах. Анна змінювала різні пози і продемонструвала звабливі форми з різних боків.

Анна Трінчер після розлучення у боді та в ботфортах запалила на підвіконні 

Анна Трінчер після розлучення у боді та в ботфортах запалила на підвіконні 

Своєю чергою, шанувальники кинулися навперебій робити Анні компліменти, не забувши зазначити, як Волошин міг її відпустити, а дехто вважає, що Олександр "на неї не заслуговує":

  • Тільки дебіл міг розлюбити таку жінку. Ти найкраща
  • Вогонь! Тобі личить розлучення, ти просто гарнішаєш на очах
  • Тут слова навіть зайві, як все гарно, ніжно та жіночно
  • Як можна було про*бати таку дівчину

Нагадаємо, тиждень тому Анна Трінчер та Олександр Волошин шокували, що за рік після весілля прийняли рішення розлучитися. Виконавиця пояснила, хто став ініціатором розриву і що підштовхнуло до такого непростого рішення.

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Дата публікації
Перегляди
746
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