Анна Трінчер після розлучення знялася в еротичній фотосесії у зухвалому боді та ботфортах

Артистка розбурхала уяву шанувальників.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після розлучення з Олександром Волошиним потішила фанів доволі сміливою фотосесією.
У своєму Instagram артистка поділилася провокаційним відео, у якому постала у боді, яке підкреслив її фігуру та апетитні сідниці, та в чорних ботфортах. Анна змінювала різні пози і продемонструвала звабливі форми з різних боків.
Своєю чергою, шанувальники кинулися навперебій робити Анні компліменти, не забувши зазначити, як Волошин міг її відпустити, а дехто вважає, що Олександр "на неї не заслуговує":
- Тільки дебіл міг розлюбити таку жінку. Ти найкраща
- Вогонь! Тобі личить розлучення, ти просто гарнішаєш на очах
- Тут слова навіть зайві, як все гарно, ніжно та жіночно
- Як можна було про*бати таку дівчину
Нагадаємо, тиждень тому Анна Трінчер та Олександр Волошин шокували, що за рік після весілля прийняли рішення розлучитися. Виконавиця пояснила, хто став ініціатором розриву і що підштовхнуло до такого непростого рішення.
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