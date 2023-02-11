Анна Трінчер поділилася рідкісною світлиною з рідним батьком, з яким не спілкується шість років

Співачка та блогерка Анна Трінчер вже багато років не підтримує зв'язок зі своїм рідним батьком.

Про складні стосунки з татом виконавиця розповіла шанувальникам в сторіз в Instagram. Трінчер також поділилася архівним фото з батьком, коли вони ще підтримували спілкування.

"Єдине фото, яке в мене знайшлося, не підіймаючи сімейних архівів... Так, ми не спілкуємося вже десь п'ять чи шість років", - розповіла Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Свої відносини з батьком Трінчер намагалася пропрацювати з психологами, аби зрозуміти, як пробачити та відпустити цю ситуацію. Співачка зізналася, що хотіла б відверто поговорити з рідною людиною, але поки що не готова на цей крок психологічно.

"Тривалий час я спілкувалася з психологами, читала блогерів. Багато хто каже, щоб отримати щось нове в своєму житті, треба відпустити і пробачити, пройти цей шлях, поспілкуватися з людиною, висказати йому все, що ти відчуваєш... Але я розумію, що я до сих пір, у 21 рік, до цього не готова. Навіть не через відносини батька з мамою, я навіть про це не думаю, це їхня історія" - поділилася Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Розмову про стосунки з батьком співачка почала після того, як її чоловік Олександр Волошин все ж наважився на ромову з рідною людиною. У блогера також дуже важкі відносини з татом. Лише через сім років тиші Волошин наважився подзвонити батькові, який знущався на його матір'ю.

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