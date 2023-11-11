Анна Трінчер похизувалася пружними сідницями у міні-бікіні на екзотичних островах

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після насичених трудових буднів дозволила собі нарешті відпочити.

Артистка разом з подругами вирушила у відпустку за кордон. Де саме наразі 22-річна виконавиця перебуває, вона поки тримає в секреті. Втім, судячи з фото і відео в Instagram Трінчер, вона там, де тепло, сонце, море, пісок і пальми.

Разом з тим знаменитість не втратила нагоди, аби похизуватися своєю бездоганною фігурою. У фотоблогу Анна поділилася серією фото, на яких постає у червоному міні-бікіні. Трінчер продемонструвала свої принади з різних ракурсів у всій красі:

"Так, знову ваша улюблена попа в кадрі! Хто напише про неї погано, - отримає погану карму!" – підписала знімки співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Своєю чергою, шанувальники артистки не залишили її без компліментів:

Анєчка - море ніжності і сексуальності, жодної вульгарності

Твоя дупка розкішна! Як і ти сама!

Дуже гарна дівчина

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер отримала порцію негативу у свій бік від співачки Олі Полякової. Зірка образилася на Трінчер, бо та дорікнула їй через використання фільтрів у своїх соцмережах.

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