Анна Трінчер похизувалася розкішним подарунком від чоловіка на День святого Валентина

Олександр Волошин теж показав, що в подарунок отримав від дружини.
Співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з прихильниками, як минуло їхнє з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, свято всіх закоханих.
Ранок виконавиці почався з того, що коханий потішив її чималим букетом ніжних рожевих тюльпанів.
Далі на Анну чекав сюрприз. Олександр привіз кохану до тактильної квест-кімнати, куди Трінчер мріяла потрапити з коханим.
"Саша хотів зробити сюрприз, але щойно я почула адресу, одразу все зрозуміла… Мене привели на квест. Не звичайний, а тактильний. У справжньому бункері, з акторами. І я мріяла сюди потрапити з Сашею", - поділилася Анна.
Однак подружжя не виконало квест, а точніше вийшло звідти через п'ять хвилин. А все тому, що Волошин злякався, вхопив Анну за руку та роздер їй пальця.
Хоч з квестом не вдалося, однак закохані потішили одне одного розкішними подаруночками. Анна подарувала коханому гаманець Gucci, а він їй окуляри від Balenciaga.
Читайте також:
- Актори з серіалу "Ксена: принцеса-воїн" тоді і зараз: як за 28 років змінилися виконавці головних ролей
- Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний вперше показав обличчя коханої, молодшої за нього на 15 років
- Євгенія Емеральд показала, як чоловік з фронту оригінально привітав її з Днем святого Валентина