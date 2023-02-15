Анна Трінчер похизувалася розкішним подарунком від чоловіка на День святого Валентина

Олександр Волошин теж показав, що в подарунок отримав від дружини.

Співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з прихильниками, як минуло їхнє з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, свято всіх закоханих.

Ранок виконавиці почався з того, що коханий потішив її чималим букетом ніжних рожевих тюльпанів.

Далі на Анну чекав сюрприз. Олександр привіз кохану до тактильної квест-кімнати, куди Трінчер мріяла потрапити з коханим.

Анна ще не знала, що на неї чекає далі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саша хотів зробити сюрприз, але щойно я почула адресу, одразу все зрозуміла… Мене привели на квест. Не звичайний, а тактильний. У справжньому бункері, з акторами. І я мріяла сюди потрапити з Сашею", - поділилася Анна.

Можна сказати, мрія здійснилася / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак подружжя не виконало квест, а точніше вийшло звідти через п'ять хвилин. А все тому, що Волошин злякався, вхопив Анну за руку та роздер їй пальця.

Мабуть, добряче злякався, що аж так роздер Анні пальця / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хоч з квестом не вдалося, однак закохані потішили одне одного розкішними подаруночками. Анна подарувала коханому гаманець Gucci, а він їй окуляри від Balenciaga.

Подарунки обрані зі смаком / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Читайте також: