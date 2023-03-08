Анна Трінчер похизувалася розкішним сюрпризом від чоловіка на 8 Березня

А Олександр розповів, як вони святкуватимуть.
Співачка Анна Трінчер показала, як її з 8 Березня привітав чоловік, блогер Олександр Волошин.
Коханий виконавиці рано прокинувся, аби о сьомій ранку вже привітати дружину. Олександр привіз артистці чималий кошик різних квітів у рожевих відтінках. Як зізнався блогер, букет був настільки важкий, що він його ледь заніс до квартири.
Утім, реакція Анни того вартувала. Вона не очікувала, що квіти будуть аж настільки великими, тому неабияк зраділа.
"Я не очікувала, що будуть такі великі", - поділилася Анна.
Та на цьому не все. Далі на закоханих чекає романтичний вечір. Спочатку вони разом відвідають кінотеатр. Після цього ж парочка поїде смакувати вечерю в одному з київських ресторанів.
"Виділив цілий вечір, щоб класно провести час із коханою", - зазначив блогер.
Нагадаємо, Анна та Олександр залюбки тішать одне одного розкішними подарунками. Наприклад, на День всіх закоханих блогер зробив дружині приємний сюрприз. Щоправда, Трінчер тоді отримала невелику травму.
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