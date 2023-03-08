Анна Трінчер похизувалася розкішним сюрпризом від чоловіка на 8 Березня

Співачка Анна Трінчер показала, як її з 8 Березня привітав чоловік, блогер Олександр Волошин.

Коханий виконавиці рано прокинувся, аби о сьомій ранку вже привітати дружину. Олександр привіз артистці чималий кошик різних квітів у рожевих відтінках. Як зізнався блогер, букет був настільки важкий, що він його ледь заніс до квартири.

Оце таку красу зранку блогер подарував дружині / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Утім, реакція Анни того вартувала. Вона не очікувала, що квіти будуть аж настільки великими, тому неабияк зраділа.

"Я не очікувала, що будуть такі великі", - поділилася Анна.

Здається, Анні не так складно тримати букет, як Олександру / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Та на цьому не все. Далі на закоханих чекає романтичний вечір. Спочатку вони разом відвідають кінотеатр. Після цього ж парочка поїде смакувати вечерю в одному з київських ресторанів.

"Виділив цілий вечір, щоб класно провести час із коханою", - зазначив блогер.

У закоханих у планах провести романтичний вечір / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, Анна та Олександр залюбки тішать одне одного розкішними подарунками. Наприклад, на День всіх закоханих блогер зробив дружині приємний сюрприз. Щоправда, Трінчер тоді отримала невелику травму.

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