Анна Трінчер показала себе в дитинстві та шокувала, як її цькували за зовнішність

Українська співачка Анна Трінчер показала архівні світлини й розповіла, як у дитинстві її дуже часто ображали за зовнішність і голос.

Ще з дитинства Аня дуже любила співати. Вона вперто йшла до своїх цілей і займалася вокальними даними з вчителем музики. І з часом почала знімати відеоролики, де співає. Так, кадрами одного з них дівчина поділилася зі своїми шанувальниками у фотоблогу.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вона дуже любила співати, виступати на сцені. Їй так подобалося життя артиста, оплески. Замість гулянок вона йшла на заняття з вокалу. Найщасливішою вона себе відчувала, коли люди усміхалися від її співу", - зворушливо доповнила кадр підписом співачка.

Втім, Трінчер зізналася, що мала багато хейтерів. Зокрема, вона оприлюднила скріншот негативного коментаря. Невідомий юзер на той момент зазначив, що дівчина була негарною та безголосою.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка зізналася, що коли вона зустрічала таких людей, вона "заплющувала очі і поринала у свій казковий світ". Так, вона поділилася кадрами з шоу "Голос країни", у якому колись брала участь.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На шоу вона вже поступово змінювалася. Зірка додала, що її спокою під час хейту посприяли духовний розвиток, самопізнання та любов до себе. Трінчер неодноразово зверталася до психологів за допомогою.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До слова, знаменитість оприлюднила ще декілька світлин з дитинства.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер після розлучення з блогером Олександром Волошиним випустила гарячий кліп до нової пісні. Зірка постала в кадрі у звабливих костюмах і купальниках.

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