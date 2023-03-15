Анна Трінчер показала чималий шрам, який залишився в неї після збільшення грудей

Співачка Анна Трінчер одна з тих зірок, хто наважився лягти під ніж пластичного хірурга заради своєї краси.

Більше року тому виконавиця зробила операцію по збільшенню грудей, однак не лише гарний бюст, а й шрами на тілі нагадують зірці про втручання.

У сторіз в Instagram шанувальники Трінчер поцікавилися, який вигляд зараз має слід від операції. Тож у відповідь Анна поділилася фото, на якому видно чималий шрам під груддю співачки.

"Ось такий вигляд він має. Операції рік", - підписала світлину Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Як раніше розповідала виконавиця, вона давно мріяла про мамопластику та у січні минулого року все ж здійснила свою мрію. Зірка збільшила груди до третього розміру. Після операції Анна тривалий час не виступала, адже мала відновитися. Однак, за словами зірки, воно того вартувало, бо зараз вона дуже задоволена результатом.

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