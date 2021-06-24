Анна Трінчер показала любощі та поцілунки зі скандальним блогером Волошиним

Пара зустрічається близько місяця.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер, яка зустрічається зі скандальним блогером Олександром Волошиним, показала романтичне відео з коханим.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Школа" опублікувала ролик, де зафільмувала любощі та поцілунки з обранцем. Пара разом близько місяця.

Так виконавиця анонсувала прем’єру кліпу та двох римейків.

"Увімкнути звук і дізнайся секретний трек! Завтра! Став будильник на 10:00... і чекай кліп, і два римейки! Секретний трек - це нова, літня версія пісні Love story. Я знаю, що серед всього плейлиста це одна з ваших улюблених пісень", – написала зірка.

Зі свого боку, юзери засипали закоханих компліментами.

Класні! Щастя вам

Ви круті

Найкращі

Боже, ну як це мило

Нагадаємо, днями Олександр Волошин потрапив у скандал, влаштувавши "акцію небаченої щедрості": він пообіцяв подарувати новенький iPhone 11 одному зі своїх шанувальників. Блогер ходив центром Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok, і першою, хто сказав "так", виявилася маленька дівчинка, яка гуляла з мамою. Волошин вручив дитині смартфон вартістю 20 тисяч гривень, а після того, як камера вимкнулася, попросив віддати ґаджет назад. Мама дівчинки все це зафільмувала. Спершу блогер просив віддати телефон, мовляв, це реквізит. Пояснював, що це розіграш. Потім запропонував мамі дівчинки 2 тисячі гривень за повернення ґаджета. Зрештою Волошин просто вирвав iPhone у дівчинки з рук. Після інциденту акаунти Волошина були заблоковані, а сам він припинив виходити на зв'язок. Зі свого боку, Анна Трінчер всіляко підтримувала коханого у своїх сторіз.

Втім, як виявилося, гучний скандал виявився постановкою. Волошин це вигадав заради піару.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання