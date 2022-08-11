Анна Трінчер показала нові тату у пікантних місцях та нарвалася на критику: "Ніби діти розмалювали, поки спала"

Так, Анна Трінчер набила на собі три нових тату і тепер кількість малюнків на тілі артистки складає дев'ять штук.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила декілька знімків з зображенням своїх нових татуювань. Трінчер поміж грудей зробила маленьке тату, на стегні та на внутрішній стороні руки.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вже 9 татуювань. Здається, це вже залежність", - підписала фото Анна.

Парне тату у вигляді серця Трінчер зробила з іншим блогером Машуковським / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Думки фанів щодо нових тату розділилися. Одні похвалили вибір Трінчер: "Нереально гарно", "ти не перестаєш дивувати", "тобі личить", "Акуратненько так, гарно".

Інші ж юзери не зовсім зрозуміли вибору Трінчер: "Ніби діти розмалювали, поки спала... Я вважаю, якщо робити подібні дрібні тату, то не більше 1-2 і це має бути щось особливе, а не просто сердечка і зірочки без сенсу...", "Прикольні, але такі малі і не рахую у себе за татуювання. 9, то, можна сказати, як одна повноцінна", "я не зрозуміла таких тату".

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