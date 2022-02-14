Анна Трінчер показала реакцію бабусі на свої нові груди: "Свята Мадонна"

Артистка опублікувала відповідне відео.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка місяць тому збільшила груди, показала реакцію своєї бабусі.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Школа" розмістила ролик, де стоїть із рідною людиною в гардеробній своєї квартири. Артистка продемонструвала форми бабусі та зняла її відповідь на камеру. Так, спершу жінка заплющила очі та закричала. Вона зазначила, що бюст має гарний вигляд, але все ж не погоджується з рішення онучки зробити мамопластику.

"Люди добрі, свята Мадонна, допоможи. Ой дитино… Так, красиво, але я всеодно не згодна з тобою! А тому, що я люблю тебе такою, якою тебе Бог подарував. А ти найкраще створіння на світі", – поділилася бабуся.

У коментарях юзери потішилися з такого коментаря.

Ваша бабуся неймовірна

Яка класна реакція бабусі

Бабуня вогонь

Зауважимо, реакція бабусі на збільшені губи Трінчер була більш бурхливою. Жінка вщент розкритикувала співачку: "Наче в тебе граната вибухнула в роті, бл*! У тебе що тут, пальма чи мізки?! Я цього не люблю, розумієш? Тобі Бог дав красу. Ти від Бога красива. Що ти себе спотворюєш?".

instagram.com/annatrincher_official

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