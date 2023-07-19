Анна Трінчер показала розкішний будинок, до якого переїхала з чоловіком Олександром Волошиним

Тепер подружжя житиме за містом.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер разом з чоловіком Олександром Волошиним поділилися з шанувальниками новиною.
Так, подружжя вирішило переїхати за місто. Про це Трінчер розповіла на сторінці в Instagram. Артистка вже запостила перші кадри, де в обіймах коханого позує на тлі свого нового помешкання. Анна не вказала, чи вони придбали, чи орендували житло.
Також виконавиця зізналася, що вона в захваті від будинку:
"Новий етап життя. Так, ми переїжджаємо в дім за містом. Я ходила зачарована і мріяла про те, як я бігатиму територією, займатимусь йогою у своєму дворику, запрошуватиму друзів на шашлики", - розповіла Трінчер.
Поки що Анна не проводила фанам екскурсію по будинку, але вже засвітила подвір'я свого житла.
Своєю чергою, шанувальники пораділи за свою кумирку і привітали її з новим розділом у житті: "Це таке щастя неймовірне, з квартирою не порівняти!", "Вітаємо вас. Чекаємо сторіз з новосілля!", "клас, удачі вам! Нехай в домі панує щастя та добробут".
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла, що зіштовхнулася з непростою ситуацією у шлюбі з блогером Олександром Волошиним. Зокрема думки подружжя розділилися стосовно домашнього улюбленця.
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